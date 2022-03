Papa Francisc: Consfințire către Fecioara Maria a omenirii, în special a Rusiei și Ucrainei In Catedrala Sf. Petru din Roma, papa Francisc a celebrat, vineri, Actul de consfințire la Inima Neprihanita a Mariei a omenirii, in special a Rusiei și Ucrainei, in aceste momente dramatice. „Zilele acestea bombele distrug casele multora dintre fratii nostri ucraineni fara aparare”, a spus Suveranul Pontif in timpul slujbei oficiate in Bazilica Sf. Petru din Roma, inainte de consfințire a Ucrainei si Rusiei Fecioarei Maria. Papa Francisc a definit ”odios” razboiul din Ucraina, care ”provoaca frica și confuzie in toata lumea”. Actului de consfințire pe care papa Francisc l-a savarșit, vineri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

