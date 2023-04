Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a respins duminica insinuarile la adresa unuia dintre predecesorii sau, Sfantul Ioan Paul al II-lea, facute de fratelui unei eleve de la Vatican, disparuta in urma cu 40 de ani. Papa Francisc spune ca insinuarile sunt „ofensatoare” și „nefondate”, potrivit Reuters.Emanuela Orlandi,…

- Zeci de mii de crestini s-au adunat in piata San Pietro din Vatican, pentru a lua parte la slujba de Paste oficiata de Papa Francisc si a asculta predica Urbis et Orbi - mesajul catre oras si lume.

- La o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor (catolice), relateaza Reuters si AFP.

- Ambasadorul Ucrainei in Germania a criticat aspru, duminica, apelul la negocieri de pace cu Rusia lansat de membri proeminenti ai partidului cancelarului federal german Olaf Scholz, Partidul Social Democrat (SPD), si ai miscarii laburiste din aceasta tara, informeaza dpa.

- Papa Francisc a mers la spitalul Gemelli din Roma pentru un control medical programat anterior, a anunțat miercuri purtatorul sau de cuvant Matteo Bruni intr-o scurta declarație, fara a oferi alte informații, potrivit Reuters. Papa, in varsta de 86 de ani, a participat mai devreme in cursul zilei la…

- Printre cei care au luat cuvantul la slujba de inmormantare a lui Mihai Sora a fost și Tom Șora, fiul sau, care a facut acuzații dure la adresa soției filosofului, despre care spune ca i-a cenzurat relația cu tatal.

- Fratele uneia dintre victimele accidentului produs marti dupa-amiaza in judetul Gorj si in care trei muncitori au murit, a avut o reactie dura la adresa autoritatilor atunci cand a aflat despre tragedie. Ajuns aproape de locul accidentului, in stare de soc, barbatul, caruia nu ii venea sa creada ca…