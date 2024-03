Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sarit in ultimul moment peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba. In ultimele saptamani, papa, in varsta de 87 de ani, a suferit de bronsita si gripa si a delegat…

- The Kremlin on Monday said a call by Pope Francis for talks to end the Ukraine war was “quite understandable,” but NATO‘s boss said now was not the time to talk about surrender, according to Reuters. Ukraine’s Foreign Ministry summoned the Vatican ambassador, known as the papal nuncio, to express its…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, cel care a dezvaluit corupția uriașa din jurul lui Vladimir Putin și un critic dur al Kremlinului, a murit in inchisoare, a anunțat vineri penitenciarul in care acesta era incarcerat, conform Reuters. Aleksey Navalny has died in a prison colony in the Yamalo-Nenets…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…