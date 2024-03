Mesajul pascal al Suveranului Pontif: „Războiul este întotdeauna o absurditate şi o înfrângere!” „Sa nu lasam ca ostilitatile in curs de desfasurare sa continue sa afecteze grav populatia civila, care este acum epuizata, in special copiii. Cata suferinta vedem in ochii lor! Prin ochii lor, ei ne intreaba: ‘De ce? De ce atat de multi morti? De ce atatea distrugeri?'”, a spus Suveranul Pontif in timpul binecuvantarii „ Urbi et Orbi ” („Catre oras si lume”). „Razboiul este intotdeauna o absurditate si o infrangere! Sa nu permitem ca vanturile razboiului sa bata tot mai puternic in Europa si in regiunea Marii Mediterane. Sa nu cedam in fata logicii armelor si a reinarmarii”, a adaugat papa Francisc.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

