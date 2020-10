Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a evitat contactul apropiat cu credinciosii din Vatican, salutandu-i de la distanta cu prilejul audientei sale publice de miercuri si recomandandu-le prudenta pentru ''a pune capat pandemiei'', informeaza Agerpres, care citeaza AFP.''Va cer iertare pentru ca va salut de departe, dar cred…

- Papa Francisc isi schimba obiceiurile si evita contactul apropiat cu credinciosii din Vatican. El i-a salutat de la distanta cu prilejul audientei sale publice de astazi si le-a recomandat prudenta pentru „a pune capat pandemiei“, informeaza AFP, citat de agerpres . „Va cer iertare pentru ca va salut…

- Papa Francisc a evitat contactul apropiat cu credinciosii din Vatican, salutandu-i de la distanta cu prilejul audientei sale publice de miercuri si recomandandu-le prudenta pentru „a pune capat pandemiei”.

- Papa Francisc a stat, miercuri, la o distanta sigura de multimea adunata, la audienta sa generala saptamanala, a evitat traditionala baie de multime, si a indemnat oamenii sa respecte masurile impuse de autoritati, care vizeaza reducerea coronavirusului, potrivit Reuters.

- Papa Francisc a afirmat, duminica, la Vatican unde a condus rugaciunea “Angelus” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, ca barfa este “o ciuma mai rea decat Covid.

- Papa Francisc a afirmat,miercuri, in timpul audientei sale saptamanale, ca pandemia de COVID-19 ar trebui sa reprezinte o oportunitate pentru a construi o societate mai echitabila si mai ecologista. Afirmația qa venit in contextul in care tot mai mulți oameni din țarile afectate de noul coronavirus…

- In Bulgaria, introducerea incepand de la alegerile urmatoare a folosirii mașinii de vot in secție și a votului electronic de la distanța devine o solicitare comuna a partidelor de opoziție și a protestatarilor, anunța romania-actualitati.ro.Un grup de protestatari a organizat o actiune simbolica…

- Papa Francisc a avertizat miercuri asupra „patologiilor sociale” care ameninta omenirea în timpul actualei pandemii de coronavirus, precum „individualismul”, si a atras atentia ca fara colaborare si ajutorarea celor nevoiasi „nu vom putea vindeca lumea”, relateaza…