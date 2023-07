Panică mare în Galați unde oamenii au crezut ca Rusia atacă România: se auzeau bubuituri de peste tot Un exercitiu al armatei romane a provocat panica in Galati. Oamenii au auzit bubuituri puternice, informeaza Antena 3. Numerosi galațeni au intrebat pe retelele sociale daca este vorba de un atac al rusilor. Teama generalizata vine dupa atacul cu drone de la nici 500 de metri de malul romanesc. Aproape de Galați, in localitatea Smardan, […] The post Panica mare in Galați unde oamenii au crezut ca Rusia ataca Romania: se auzeau bubuituri de peste tot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

