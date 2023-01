Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata pe Magistrala 1 de metrou si se circula pe un singur fir intre statiile Gara de Nord si 1 Mai, in urma unei posibile tentative de suicid, a anuntat luni Metrorex.

- Metrorex a informat ca circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata, pe Magistrala 1 de metrou si s a circulat pe un singur fir intre Gara de Nord si 1 Mai, potrivit stiripesurse.ro. "Conform datelor, o persoana a cazut in calea de rulare in statia Basarab si a fost ranita. Momentan, nu sunt…

- Primaria sectorului 4 a finalizat, in 2 ani,lucrarile la o noua stație de metrou pe Magistrala 2 – Berceni. Stația „Tudor Arghezi” va fi predata Metrorex, care va face toate testele pentru a putea sa o dea in folosința. Noua stație de metrou, Tudor Arghezi, este ultima din capatul sudic al Magistralei…

- Sofer din Bucuresti, blocat zeci de minute intr-o masina prabusita pe plafon, intr-o groapa de pe Soseaua Pantelimon. Un sofer a cazut cu tot cu masina intr-o groapa, pe o sosea din cartierul Pantelimon din Bucuresti. In zona se fac reparatii pe prima banda de circulatie, iar groapa era semnalizata…

- Un turist in varsta de 39 de ani din Bucuresti a fost amendat cu 3.000 de lei de jandarmii montani dupa ce a incendiat pajistea din apropierea Crucii Caraiman, folosind artificii. Incendiul s-a extins repede, dar a fost stins in scurt timp. Incidentul s-a petrecut in acest week-end. ”Jandarmii montani…

- O bucata de ciment s-a desprins, joi, de sub scarile de acces pe peron, in stația de metrou Piața Victoriei. Mai mulți calatori au fost raniți. Incidentul s-a petrecut pe magistrala M1, Republica – Dristor, potrivit romaniatv.net. Piatra s-ar fi desprins de sub scarile de acces și a lovit mai mulți…

- O defecțiune la garnitura de metrou a dat peste cap mersul pe Magistrala 2. Trenul a a ramas blocat in stația Aviatorilor, iar sutele de calatori au fost date jos. Conform reprezentanților Metrorex, dupa doua frane bruște, in apropierea stației, ușile au ramas blocate. S-au deschis manual doar ușile…