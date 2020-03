Pandemie coronavirus. Cum rezolvă Marea Britanie deficitul de medici. Anunţul făcut de Boris Johnson Boris Johnson a multumit printr-un mesaj video doctorilor, asistenelor si fostilor medici care se intorc la datorie, precum si celor 750.000 de cetateni care s-au oferit voluntari sa ajute sistemul de sanatate. In mesajul transmis, Johnson spune ca oamenii par sa respecte conditiile carantinei, impusa pentru a opri raspandirea virusului – aratand ca numarul de pasageri din trenuri a scazut cu 95%, in timp ce numarul de pasageri din autobuze a scazut cu 75%. „Vreau sa le multumesc celor care se intorc acum in NHS in numar atat de mare. (...)Va pot spune ca doar astazi 20.000 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

