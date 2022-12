Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel, informeaza DPA. ”Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea…

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel , citat de agențiile DPA și Agerpres. „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta…

- „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea mea, pandemia s-a incheiat”, a declarat seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, intr-un comentariu pentru cotidianul german Tagesspiegel .Dupa aceasta iarna, imunitatea in randul…

- „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea mea, pandemia s-a incheiat”, a declarat seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, intr-un comentariu pentru cotidianul german Tagesspiegel .Dupa aceasta iarna, imunitatea in randul…

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat in cotidianul german Tagesspiegel, informeaza Agerpres.

- Medicul virusolog german Christian Drosten, seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, spune ca pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si ca aceasta a devenit, in prezent, o boala endemica, scrie agenția germana de presa DPA, citata de Agerpres."Ne…

- Pandemia de COVID 19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro"Ne confruntam cu primul val endemic de Sars CoV 2 in aceasta…

- Speranta de viata medie a variat in diferitele regiuni ale lumii in cel de-al doilea an al pandemiei de COVID-19 din cauza ratelor diferite de vaccinare, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP. Pandemia de coronavirus a provocat in 2020 cea mai mare scadere a sperantei de viata dupa cel…