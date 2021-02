Până când sunt valabile voucherele de vacanță din 2020 și când se dau altele Voucherele de vacanța au reprezentat mereu in randul bugetarilor și a celor de la conducere un subiect foarte discutat, lucru care s-a tot intamplat in ultimul an, de cand pandemia nu ne-a mai permis sa ne bucuram de concediile de altadata. Astfel, in anul 2021 mulți dintre cei care le-au primit nu au avut cum se le foloseasca, iar acum pe buzele tuturor sta intrebarea: cata valabilitatea au tichetele de vacanța, dar și daca vor mai beneficia de altele și in 2021. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

