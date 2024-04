Stiri pe aceeasi tema

- Vineri s-a dat startul primei etape din play-off-ul și play-out-ul din Liga 3. GSP.ro iți prezinta cele mai interesante lucruri petrecute in partidele disputate astazi. 1.CS Dinamo și-a inceput drumul spre promovarea in liga secunda cu o victorie reușita pe teren propriu in fața Dunarii Giurgiu. ...

- Dupa izbucnirea conflictului din Fașia Gaza, China a acționat pentru incheierea unui armistițiu, protejarea civililor și imbunatațirea crizei umanitare. Diplomatul chinez Wang Kejian a vizitat Egipt, Palestina, Israel, Qatar și alte țari din Orientul Mijlociu pentru impulsionarea destinderii situației…

- ”In lume sunt pericole mai mari ca niciodata, agresiunea rusa a incercat sa stearga Ucraina de pe fata pamantului, razboiul se afla acum in cel de-al treilea an si este mai intens ca niciodata. Vedem puterea, pericolele care se ridica, razboiul din Gaza, din Orientul Mijlociu, vedem concurenta economica…

- Prințul William al Marii Britanii a cerut incetarea violențelor din Orientul Mijlociu cat mai curand posibil, adaugand ca „prea mulți oameni au fost uciși” și ca „este nevoie disperata de sprijin umanitar pentru Fașia Gaza”, transmite BBC.

- Israelul și-a oficializat duminica, 18 februarie, opoziția fața de ceea ce a numit "recunoașterea unilaterala" a unui stat palestinian și a afirmat ca orice acord de acest fel trebuie sa fie obținut prin negocieri directe, informeaza Reuters.Premierul Benjamin Netanyahu a supus la vot "decizia declarativa"…

- Data de 8 februarie este mai mult decat o simpla zi din calendar. Ea ascunde istorii, tradiții și fapte interesante care s-au desfașurat de-a lungul timpului. Iata cateva dintre acestea, care te vor surprinde cu siguranța: 1. O zi a pionieratului in explorarea spațiala: Pe 8 februarie 1974, echipajul…

- Rusia are doua motive sa vorbeasca precaut despre conflictul palestiniano-israelian. Dar profita de acest conflict. Primul este legat de invazia și razboiul din Ucraina. Al doilea este ca Rusia are relații excelente cu Israelul și i-a fost extrem de dificil sa condamne public atacurile IDF in Palestina.…

- TREI DECENII DE SPERANȚE ȘI DEZAMAGIRI Acordurile de la Oslo, incheiate in 1993, au murit. Ele prevedeau, in esența, coexistența a doua state independente și suverane, unul, Israelul, fiind deja constituit, iar cel de al doilea, Palestina, urmand a se organiza pe teritoriile ocupate de Israel in razboiul…