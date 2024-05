Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost primul lider comunist al Romaniei Socialiste. Poreclit și „Machiavelli al Balcanilor” sau „Stalin de Romania”, Gheorghiu-Dej a avut o copilarie și o tinerețe marcata de saracie, greutați și frustrari. In jurul sau s-au creat multe legende urbane.

- Fie ca te-ai decis sa te muți singur, sau cu viitoarea soție, intr-un apartament nou, sau mai puțin nou, sunt cel puțin 3 lucruri pe care sa le verifici, inainte de a cumpara un apartament. Cum faci alegerea potrivita, cand vrei un apartament Fie ca achiziționezi un apartament pentru uz personal sau…

- Fiecare persoana care lucreaza in domeniul resurselor umane sau al contabilitații in orice companie trebuie sa cunoasca legislația muncii și felul in care aceasta se schimba mai rar sau mai des.Fiecare persoana care este angajata in Romania trebuie sa iși cunoasca, atat drepturile, cat și obligațiile…

- PSD și-a asumat ca obiectiv politic introducerea salariului minim european pana la finalul anului 2024. Masura va conduce la creșterea salariilor, pentru ca salariul minim european inseamna cel puțin jumatate din salariul mediu net. In anul 2024, jumatate din salariul mediu net 3783 de lei, adica puțin…

- Palestina, un teritoriu incarcat de istorie și cultura in Orientul Mijlociu, iși gasește radacinile intr-o varietate de popoare și civilizații care au locuit aici de-a lungul mileniilor. Deși este recunoscuta in primul rand pentru tensiunile politice și sociale care o definesc in prezent, Palestina…

- Presedintele american Joe Biden, candidat la realegere in scrutinul programat pentru 5 noiembrie 2024, a raspuns joi, in timpul discursului sau despre Starea Uniunii, criticilor legate de varsta sa inaintata, care sunt generate și intreținute de tabara lui Donald Trump.

- Presedintele Joe Biden va rosti joi cel de-al treilea discurs despre Starea Uniunii, in fata unui Congres divizat. Este ultima astfel de declaratie a lui Joe Biden inainte de alegerile prezidentiale din 2024, unde probabil se va confrunta cu o repetare a confruntarii din 2020 cu fostul presedinte Donald…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…