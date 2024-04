Stiri pe aceeasi tema

- SPORTIVA… Alexandra Ciurușniuc este, la momentul actual, singura femeie arbitru din fotbalul județean. Are 21 de ani, este kinetoterapeut, iar in timpul liber arbitreaza meciurile din Liga a IV-a și a V-a. De unde a venit pasiunea pentru fotbal, e greu de spus, pentru ca nu a avut pe nimeni in familie…

- Aleksei Navalnii a fost inmormantat in cimitirul Borisov din Moscova. Liderul opoziției ruse a fost omagiat de mii de ruși care au venit sa-și ia ramas bun. Pe langa numele sau, rușii prezenți la inmormantare au scandat și mesaje anti-Putin. ACTUALIZARE 15:40 „Sicriul a fost coborat in pamant”, a scris…

- URGENTARE… Marcel Ciolacu a declarat ca, pana la 1 iunie, trebuie facute demersurile pentru a putea fi comasate alegerile europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie. Premierul a adaugat ca modificarea Codului administrativ va fi facuta prin ordonanța de urgența, nu prin proiect, ca sa devina lege. “Chiar…

- IZBANDA… Povestea uluitoare a unui copil din satul Stanilești vine sa dovedeasca faptul ca, uneori, cei plecați din Vaslui pe urmele propriilor speranțe, au mai multe șanse sa se intalneasca cu succesul, decat daca ar fi stat in locurile natale. Este vorba despre Rareș Silitra, puștiul de 15 ani care…

- EXAMEN… Puțin peste doua sute de elevi din județul Vaslui au lipsit ieri de la simularea primei probe a Evaluarii Naționale. Cei 3710 elevi care au fost prezenți au avut de rezolvat mai multe exerciții pe baza a doua texte la prima vedere: un fragment din romanul “In umbra ei” de Simona Antonescu și…

- TRANSFER… Guvernul Romaniei, prin Secretarul General, a transmis, la inceputul acestei luni, o cerere catre Primaria Vaslui, prin care solicita 398 de metri patrați de pamant in centrul orașului. Terenul se afla chiar in curtea Judecatoriei, iar dupa ce va trece din domeniul public al municipiului in…

- Companiile din Republica Dominicana se pregatesc pentru un proiect pilot prin care vor introduce saptamana de lucru de patru zile, relateaza The Guardian. Inițiativa ar urma sa fie lansata in februarie și sa dureze 6 luni. Angajații vor primi același salariu, a spus guvernul dominican, iar saptamana…

- FINAL… Devine tot mai limpede pentru toata lumea ca in Vaslui, doar anchetatorii de prin alte județe mai pot face dreptate. S-a vazut asta și in cazul lui Dumitru Buzatu, care a fost prins la pescuit de șpagi de procurorii DNA Iași, dar și in numeroasele cazuri in care infractori care ar trebui sa ajunga…