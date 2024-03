Palatul Buckingham pregateste inmormantarea Regelui Charles al III-lea sub denumirea Operatiunea Menai Bridge“

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a inceput sa pregateasca aranjamentele pentru inmormantarea Regelui Charles al III-lea, in urma diagnosticului sever primit de monarhul britanic recent, conform informațiilor furnizate de Geo News. Conform unei surse din Palatul Buckingham, planurile pentru funeraliile Regelui…

- O știre falsa privind moartea Regelui Charles a facut valva in presa din Rusia. Marile tabloide anunțau ca regele Charles al Marii Britanii a decedat subit pe data de 17 martie 2024. Ulterior, Londra a confirmat oficial ca monarhul este in viața și iși exercita indatoririle regale. Presa din Rusia l-a…

- Palatul Buckingham a anuntat luni ca, in urma unor teste la care a fost supus cu prilejul tratamentului pentru hipertrofie benigna de prostata, Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer.

- Cu ocazia implinirii a 50 de ani de la independenta Grenadei, tara din Caraibe care face parte din Commonwealth, regele Charles al III-lea a transmis joi un mesaj referitor la acest "eveniment istoric"."Nu pot decat sa-mi cer scuze ca nu pot fi alaturi de voi in persoana pentru a sarbatori acest eveniment…

- Regina Elisabeta a fost operata de cancer in secret De-a lungul istoriei, monarhia britanica a ținut secrete afecțiunile cu care s-au confruntat membrii familiei regale. Acest lucru s-a schimbat acum, cand Palatul Buckingham a facut public diagnosticul de cancer al Regelui Charles. Spre exemplu, este…

- Londonezii, luni (5 februarie) seara, au spus ca au fost șocați și intristați sa auda despre diagnosticul de cancer al Regelui Charles, potrivit Reuters. „Gandurile mele sunt cu el, cu familia”, a spus Musu Kaikai, ofițer politic la Secretariatul Commonwealth. Palatul Buckingham a anunțat mai devreme,…

- Guvernul se pregatește pentru inmormantarea foștilor președinți ai Romaniei. Ion Iliescu este decanul de varsta Guvernul a aprobat in ședința de joi, 11 ianuarie, o ordonanța pentru crearea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat. Ordonanța modifica si completeaza Legea 215/2016 privind ceremoniile…

- Guvernul a pus la punct, in ședința de joi, cadrul legal pentru crearea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat printr-o ordonanta de modificare si completare a Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale. In prezent, cel mai in varsta fost șef de stat e Ion Iliescu, care are 93 de ani.