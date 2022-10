[P] Un start-up românesc schimbă regulile în social media: aplicația TOKHIT poate fi testată în verisunea Beta Startup-ul romanesc TOKHIT fondat anul trecut, care iși propune sa revoluționeze rețelele sociale, iși continua planurile de dezvoltare și lanseaza versiunea Beta a aplicației sale. Prima rețea sociala bazata pe blockchain, gamification și NFT-uri, TOKHIT a atras deja atenția intregii lumi și atinge un nou prag de dezvoltare a planurilor de business. In plus, in acest moment au fost deja deschise vanzarile pentru tokeni HITT, ce vor putea fi utilizați in aplicație, accesibili la un preț care va crește progresiv, in fiecare saptamana, pana in luna decembrie a acestui an. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MAI schimba regulile la concursurile de angajare și la admiterea in scoli de poliție. Noi norme la probele sportive MAI modifica modul de desfașurare a concursurilor de angajare pe posturi vacante și de admitere in școlile de poliție. Astfel vor fi introduse noi norme pentru proba sportiva, mult mai…

- Tokinomo este un startup romanesc lansat in 2019 care schimba modul in care consumatorii interacționeaza cu produsele la raft, in magazine, deservind clienți care activeaza pe zona de retail, dar și alte tipuri de afaceri din sectorul FMCG. Concret,...

- Novak Djokovic a fost nevoit sa se retraga de la turneele pregatitoare pentru US Open din continentul nordamerican, dar este inca nevoit sa aștepte o eventuala șansa de a participa la ultimul Grand Slam al anului, in ciuda faptului ca regulile privind COVID-19 au fost ușor relaxate vineri in SUA,…

- Agenția pentru Intervenții și Plați in Agricultura va susține 42 de antreprenori debutanți in lansarea proiectelor start-up cu planificarea investițiilor in sectorul agricol. In scopul dezvoltarii afacerilor și crearii a peste 100 de locuri noi de munca, din resursele Fondului Național de Dezvoltare…

- Un vas, denumit Anaconda, ce va fi telecomandat urmeaza a sosi in Romania, fiind investiția unei companii din țara - Trading Line Group. Practic, va fi controlat de la distanța folosindu-se de diverse modemuri 5G, 4G și sateliții Starlink ai lui Elon Musk.

- Printr-o ordonanța recenta ce vizeaza modificarea Codului fiscal, Guvernul a stabilit ca, incepand de luna viitoare, cei ce caștiga la jocurile de noroc vor trebui sa dea statului mai mulți bani sub forma de impozit decat in prezent. In plus, potrivit ordonanței, se va schimba și modul in care sunt…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, marti, ca, incepand din 2023, cand elevii care acum intra in clasa a VIII-a vor da examenul de Evaluare Nationala, media de gimnaziu nu va mai conta la intrarea la liceu.