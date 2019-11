Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost eliberat din penitenciarul Targu Jiu, dupa patru ani de la incarcerarea in dosarul Carom. Eliberarea sa a venit dupa decizia in prima instanta a Judecatoriei Targu Jiu, pe care parchetul nu contestat-o. La trei zile dupa prima hotarare, luni, Tender a fost pus in…

- GHINION…Trimis in spatele gratiilor pentru o frauda de peste 11 miliarde de lei vechi, afaceristul Catalin Ursu nu are noroc in fata magistratilor Curtii de Apel Iasi. Si asta dupa contestatia sa impotriva sentintei data de justitia vasluiana care a fost respinsa ca fiind nefondata. In plus, Ursu va…

- CERERE… Unul dintre cei trei tineri din Negresti trimisi in spatele gratiilor dupa ce au ucis o nonagenara si apoi, pentru a-si sterge urmele, au stropit-o cu vodca si i-au dat foc, se plictiseste in spatele gratiilor. Zilele trecute a cerut revizurea dosarului, dar ajuns in fata judecatorilor, s-a…

- TUPEU…Inchis in arest preventiv dupa ce a ucis, cu sange rece, un barbat de 32 de ani, Alin Dumitrache vrea acum sa fie lasat acasa. Cererea sa, adresata magistratilor Tribunalului Vaslui, a fost respinsa, ca nefondata si mandatul de arestare prelungit cu inca 30 de zile. Criminalul a ajuns dupa gratii…

- Alexandr Kokorin si Pavel Mamaev au fost eliberati din inchisoare. Cei doi internationali rusi au fost condamnati la 18 luni de inchisoare, in cazul lui Kokorin, si 17 luni in cel al lui Mamaev, dupa ce au agresat un functionar al Ministerului rus de Comert, intr-o cafenea din

- FOTO – Arhiva Cristi Borcea este inchis, dar continua sa castige bani frumosi din afacerile sale! De toate se ocupa mama fostului actionar dinamovist, dar si fosta sotie, Mihaela Borcea, iar banii vin pe banda rulanta. Conform Ziarul Financiar, mama lui Cristi Borcea, impreuna cu partenerii lor se ocupa…

- Crimele din Caracal au avut un puternic impact emoțional asupra tuturor oamenilor și nu puțini au fost cei care au simațit nevoia sa se revolte, dupa ce Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Ana Birchall, ministrul Justiției a facut cateva precizari in acest…

- Închisorile din Germania trebuie sa se pregateasca mai mult pentru revenirea militantilor islamisti din zonele de razboi siriene si kurde astfel încât sa previna o radicalizare suplimentara în spatele gratiilor, relateaza dpa joi, citând mai multi experti. Cercetatorul…