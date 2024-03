Un caz șocant a devenit viral pe rețelele de socializare in ultimele zile, pe masura ce detaliile despre uciderea brutala a unei pisici au ieșit la iveala. Un barbat dintr-un oraș din Istanbul a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a omorat cu sange rece un motan pe nume Eros. Internauții au cerut dreptate pentru animalul de companie. Iata cați ani iși va petrece acesta in spatele gratiilor in urma gestului sau halucinant.