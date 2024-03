Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea fostului fotbalist Danut Lupu de eliberare mai devreme din inchisoare, el fiind condamnat in luna octombrie la 7 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Decizia judecatoriei nu este definitiva, iar procurorii…

- Dupa ce a ajuns in fața instanței, in cursul zilei de azi, Danut Lupu a cerut judecatorilor sa fie eliberat din inchisoare. Iata declarațiile avocatului fostului internațional roman, care ispseste acum o pedeapsa de 7 luni si 10 zile pentru ca a condus fara permis de conducere!

- Danuț Lupu a ajuns, in urma cu cateva momente, in fața instanței. In cursul zilei de azi, fostul fotbalist afla ce se va intampla, dupa ce a fost condamnat pentru ca a condus fara permis de mai multe ori. Fostul internațional roman, oficial al Clubului Sportiv Dinamo in momentul deciziei instanței,…

- Danuț Lupu se afla in inchisoare din toamna anului 2023. Acum, fostul fotbalist de la Dinamo se pregatește pentru a fi eliberat. Iata cand ar putea sa iasa fostul sportiv de performanța din spatele gratiilor!

- Danuț Lupu (56 de ani) se afla in inchisoare din 2 octombrie 2023 din cauza faptului ca a condus fara a deține permis de conducere, dar coșmarul se va termina in curand pentru fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid. El a fost condamnat la șapte luni de inchisoare cu executare. ...

- Un roman, in varsta de 26 de ani, in inchisoare, dupa ce a refuzat sa plateasca o amenda! Tanarul a vrut sa ajunga in spatele gratiilor. El a primit avertismente legale cu privire la consecințe.

- Vești bune pentru Calin Donca in prag de sarbatori! Magistrații din Brașov au decis sa il elbereze pe omul de afaceri din spatele gratiilor. Calin Donca nu scapa insa de acuzații. Va fi cercetat pentru constituirea de grup infracțional organizat, delapidare și evaziune fiscala, insa omul de afaceri…