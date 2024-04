Decizie definitivă: Dănuț Lupu, eliberat! Fostul fotbalist trebuia să execute 7 luni și 10 zile de închisoare Danuț Lupu a fost condamnat, asta-toamna, la 7 luni și 10 zile de inchisoare pentru ca a condus fara permis in mai multe randuri. A obținut eliberarea condiționata in urma cu o luna, dar procurorii au facut contestație.Miercuri, s-a judecat apelul Parchetului.Decizie definitiva: Lupu, eliberat!Fostul fotbalist roman va fi eliberat definitiv din inchisoare, la 6 luni dupa ce a ajuns in spatele gratiilor. El a fost arestat dupa ce a condus in repetate randuri fara permis.„Danuț Lupu a primit decizia definitiva și va ieși din spatele gratiilor”.Practic, judecatorii au respins contestația facuta de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

