- Danuț Lupu se bucura din nou de libertate! Primele declarații facute de fostul fotbalist, imediat dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Iata cum se apara! Fostul sportiv a dezvaluit daca va mai da de permis sau nu pe viitor.

- Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului fotbalist Danut Lupu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 7 luni si 10 zile de inchisoare, primita dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, relateaza Agerpres. In curs de actualizare…

- Vești bune pentru Danuț Lupu! Fostul fotbalist a fost eliberat din inchisoare, iar decizia este definitiva. Dupa o perioada de așteptare și incertitudine, Tribunalul București a hotarat sa ii ofere libertatea, in urma respingerii contestației procurorilor.

- Tribunalul București a respins definitiv contestația procurorilor impotriva hotararii Judecatoriei Sectorului 5 prin care s-a admis cererea de eliberare condiționata a lui Danuț Lupu. Fostul fotbalist din „generația de aur” iese azi din inchisoare, dupa șase luni de detenție. Danuț Lupu se afla in…

- Vești bune pentru Danuț Lupu! Fostul fotbalist a fost eliberat din inchisoare, dupa cinci luni de stat in spatele gratiilor. Iata cum a reușit, alaturi de avocatul sau, sa ii convinga pe judecatori sa il lase in libertate și ce planuri are!

- Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea fostului fotbalist Danut Lupu de eliberare mai devreme din inchisoare, el fiind condamnat in luna octombrie la 7 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Decizia judecatoriei nu este definitiva, iar procurorii…

- Danuț Lupu a ajuns, in urma cu cateva momente, in fața instanței. In cursul zilei de azi, fostul fotbalist afla ce se va intampla, dupa ce a fost condamnat pentru ca a condus fara permis de mai multe ori. Fostul internațional roman, oficial al Clubului Sportiv Dinamo in momentul deciziei instanței,…

- Danuț Lupu (56 de ani) se afla in inchisoare din 2 octombrie 2023 din cauza faptului ca a condus fara a deține permis de conducere, dar coșmarul se va termina in curand pentru fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid. El a fost condamnat la șapte luni de inchisoare cu executare. ...