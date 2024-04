Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului fotbalist Danut Lupu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 7 luni si 10 zile de inchisoare, primita dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis.Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au…

- Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului fotbalist Danut Lupu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 7 luni si 10 zile de inchisoare, primita dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, relateaza Agerpres. In curs de actualizare…

- Fostul fotbalist Danuț Lupu va fi eliberat definitiv din inchisoare, la 6 luni dupa ce a ajuns in spatele gratiilor. El a fost arestat dupa ce a condus in repetate randuri fara permis. Citește și: Ion Georgescu a scapat din nou de arestul la domiciliu. Decizia poate fi atacata cu apel in termen de 48…

- Danuț Lupu a fost condamnat, asta-toamna, la 7 luni și 10 zile de inchisoare pentru ca a condus fara permis in mai multe randuri. A obținut eliberarea condiționata in urma cu o luna, dar procurorii au facut contestație.Miercuri, s-a judecat apelul Parchetului.Decizie definitiva: Lupu, eliberat!Fostul…

- Vești bune pentru Danuț Lupu! Fostul fotbalist a fost eliberat din inchisoare, iar decizia este definitiva. Dupa o perioada de așteptare și incertitudine, Tribunalul București a hotarat sa ii ofere libertatea, in urma respingerii contestației procurorilor.

- Danuț Lupu a ajuns, in urma cu cateva momente, in fața instanței. In cursul zilei de azi, fostul fotbalist afla ce se va intampla, dupa ce a fost condamnat pentru ca a condus fara permis de mai multe ori. Fostul internațional roman, oficial al Clubului Sportiv Dinamo in momentul deciziei instanței,…

- Danuț Lupu (56 de ani) se afla in inchisoare din 2 octombrie 2023 din cauza faptului ca a condus fara a deține permis de conducere, dar coșmarul se va termina in curand pentru fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid. El a fost condamnat la șapte luni de inchisoare cu executare. ...

- Dupa jumatate de an de la scandalul in care a fost implicat, Ciprian Pian a fost eliberat din inchisoare. Decizia instanței este definitiva, iar liderul clanului Duduianu a fost lasat sa plece acasa din arestul preventiv. Ciprian Pian a facut primele declarații, imediat dupa ce a ieșit din arest.