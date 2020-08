Oros: Am mai avea nevoie pentru a face despagubirile pentru seceta si pentru a compensa pierderile datorate evolutiei Covid si in sectorul zootehnic de 380 de milioane de lei/ Premierul Orban a fost de acord

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Orban l-a intrebat pe ministrul Agriculturii care este situatia despagubirilor pentru cei afectati de seceta. "Am avut mai multe dezbaterii cu reprezentantii asociatiilor profesionale, cu reprezentantii fermierilor si am stabilit ca vom acorda in primul rand despaguburile pentru cei afectati…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat vineri ca ar mai avea nevoie sa primeasca la actuala rectificare bugetara inca 380 de milioane de lei pentru plata despagubirilor pe seceta si compensarea pierderilor privind evolutia Covid-19 in sectorul zootehnic. "Daca ne raportam la situatia actuala,…

- Ministrul Agriculturii i-a cerut, in ședința de guvern, premierului Ludovic Orban 380 de milioane de lei pentru a putea plati despagubirile la seceta și in domeniul zootehnic."Daca ne raportam la situația actuala, am mai avea nevoie pentru a face despagubirile la seceta și in sectorul zootehnic.…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Cabinetului Orban sa aprobe in urmatoarea sedinta de Guvern rectificarea bugetara care include instituirea unui ajutor de stat destinat producatorilor agricoli afectati de seceta, astfel incat fermierii sa poata incasa aceste sume pana la data de 20…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi dimensiunile pagubelor cauzate de seceta, astfel ca erau centralizate procese verbale de constatare intocmite de catre comisiile de evaluare pentru o suprafata totala de 1,3 milioane hectare, din cele 2,9 milioane hectare insamantate…

- O seceta precum cea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani, pana la acesta ora fiind afectate 1,4 milioane de hectare de culturi, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune…

