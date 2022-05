Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur le-a cerut fanilor spanioli sa o incurajeze la meciul cu Simona Halep, din sferturile de finala ale Madrid Open. "Sper ca Simona si Coco sa joace timp de 5 ore. Am vazut-o pe Simona jucand foarte bine. Vreau sa va reamintesc, ca Simona a castigat impotriva Paulei (n.r.…

- Simona Halep a spus ca a jucat exact ceea ce trebuia in intalnirea cu Cori Gauff, din optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Madrid. "Cred ca am jucat exact ceea ce trebuia. In setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresiva si nu a fost usor sa-mi adaptez jocul, dar…

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Halep a trecut de tunisianca Ons Jabeur la Dubai si va juca semifinala cu Jelena Ostapenko Simona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat a treia oara in semifinalele turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o, ieri cu scorul de 6-4, 6-3,dupa 81 de minute de joc pe pe Ons Jabeur (Tunisia), locul 10 WT.…

- Simona Halep joaca in sferturi la Dubai. Fostul lider mondial a invins-o in optimile de finala pe compatrioata Gabriela Ruse, scor 6-3, 6-2. Jucatoarea din Constanța va evolua, joi, in compania tunisiencei Ons Jabeur (10 WTA) și cap de serie numarul 8. Invingatoarea se va confrunta, in penultima runda,…

- Simona Halep (locul 23 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse (locul 59 WTA), venita din calificari. Meciul a durat 69 de minute. Accederea in sferturi este recompensata cu…

- Ons Jabeur este singura jucatoare care și-a respectat statutul de favorita la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai. Sportiva din Tunisia s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut de Jessica Pegula (14 WTA).

- Organizatorii turneului de la Dubai au anunțat programul zilei de luni, una in care Simona Halep va debuta la competiția de categorie WTA 500. Sportiva noastra o va intalni pe Alison Riske (55 WTA).