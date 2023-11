ORDIN SĂ ÎL OTRĂVEASCĂ! ”Slugile lui Zelenski, JOS LABELE de pe Parintele JAR”! titram ”lovitura” din 18 octombrie. Atunci cand avertizam cu privire la semnalele subversive ale atotputernicului SBU ucrainean cum ca etnicii romani bucovineni nu au ce cauta in ”proiectul de țara” europeana al președintelui Volodimir Zelenski. Ce este drept, ceva s-a intamplat totuși dupa ”lovitura” din 18 […] The post ORDIN SA IL OTRAVEASCA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

