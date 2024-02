Stiri pe aceeasi tema

- Venirea lui Adrian Mocanu la PNL Buzau inseamna ca s-a urmarit o dinamizare a partidului la nivel local. Dupa ani de zile in care ușile partidului au fost inchise pentru oamenii dornici de a pune umarul la dezvoltarea partidului, Adrian Mocanu vine cu o noua viziune. Noua echipa nu a stat degeaba…

- Stephen Curry a marcat 60 de puncte in 41 de minute, dar Golden State Warriors a pierdut, scor 134-141, cu Atlanta Hawks, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA.El a devenit doar al doilea jucator cu varsta de 35 de ani sau mai mult care inscrie cel putin 60 de puncte intr-un meci,…

- LeBron James si Los Angeles Lakers au invins, scor 145-144, echipa Golden State Warriors a lui Stephen Curry, intr-un duel de exceptie intre cele doua vedete din NBA, decis, sambata, dupa doua reprize de prelungiri, potrivit nerws.ro.Faptul ca este cel mai in varsta jucator din NBA, la 39 de ani,…

- Stephen Curry, vedeta de la Warriors, a declarat ca este pregatit sa o infrunte pe Sabrina Ionescu in urmatorul concurs de aruncari in 3 puncte de la All-Star Game, din 17 februarie. Starul de origine romana de la New York Liberty a acceptat duelul.Stephen Curry (35 de ani) nu a fost selectat printre…

- LeBron James (39 de ani), superstarul lui Los Angeles Lakers, a fost protagonistul unui incident inedit in timpul victoriei echipei sale in fața gruparii Oklahoma City Thunder (112-105) de luni seara. LeBron a fost deranjat de un fan care a intrat pe terenul de joc și a incercat sa il imbrațișeze. Momentul…

- Philadelphia 76ers a zdrobit luni seara pe Los Angeles Lakers cu 138-94, provocandu-i lui LeBron James cea mai mare infrangere din cariera sa in NBA, inceputa in octombrie 2003.La cateva zile dupa ce a devenit primul jucator care a depasit 39.000 de puncte in sezonul regulat, LeBron James a stabilit…

- Los Angeles Lakers a suferit o infrangere usturatoare in disputa cu Philadelphia 76ers, 94-138. A fost o seara de coșmar pentru vedeta LeBron James, deși a depașit un nou record. LeBron James, starul care peste o luna va face 39 de ani, lupta la fiecare meci sa stabileasca noi recorduri. Dar seara…

- Los Angeles Lakers și Dallas Mavericks au oferit meciul serii in NBA (101-104), iar Luka Doncic a fost protagonistul unui moment viral. Slovenul de 24 de ani, considerat a fi unul dintre cei mai buni baschetbaliști ai momentului, a reușit in primul un sfert un assist care a devenit viral. Pe un atac…