Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri seara, in ședința de guvern, ca plata salariilor pe luna octombrie ale angajatilor din directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati si a salariilor asistentilor personali ai acestora vor…

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri doua hotarari de guvern pentru plata salariilor pe luna octombrie ale angajatilor din directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si, totodata, pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati si a salariilor asistentilor personali…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara ca exista o „situatie critica” in circa 30 de judete, care au ramas fara bani de salarii pentru angajatii din directiile generale de asistenta sociala si protectia dreptului copilului. Intarzieri la plata exista si la indemizatiile pentru persoanele cu…

- Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 poate fi accesat . Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 poate fi accesat . „Este absolut necesara adoptarea acestei ordonante de urgenta…

- Sindicaliștii de la Federația Sanitas vor picheta din nou sediul Guvernului, in intenția de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confrunta angajații din sanatate. O acțiune similara a avut loc in urma cu o saptamana. Principalele nemulțumiri vizeaza lipsa acuta de personal și inexistența unor…

- "Deja la Ministerul de Finante se lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata in forma simplificata a obligatiilor bugetare. Stim foarte bine ca pe 25 octombrie o parte din aceste masuri expira, dar, in acelasi timp, stim foarte bine ca exista sectoare…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anunțat ca primaria Capitalei avea in cont doar 10.8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.r.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti?…

- Guvernul a avut "un dialog permanent cu conducerile unitatilor scolare, cu cadrele didactice, cu sindicatele din educatie, cu autoritatile locale", a spus premierul, sambata, la Ramnicu Valcea."Se stie de mult cum incepe scoala. A existat un dialog permanent cu conducerile unitatilor scolare,…