- Sedinta de Guvern este anuntata sa inceapa la ora 18.00. Premierul Ludovic Orban declara, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament…

- Premierul Ludovic Orban a facut precizari, duminica, despre modalitatea in care ar urma sa fie inghețate salariile demnitarilor, ca masura de reducere a cheltuielilor. Se va face fie prin legea bugetului, fie prin ordonanța de urgența, toate structurile care au scheme ”umflate” urmand sa fie reorganizate.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernul pregatește un proiect de lege pentru repararea inechitaților în legislația din domeniul pensiilor. El a precizat ca printre problemele cu care se confrunta persoanele cu handicap se numara adaptarea învațamântului la nevoile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se vor face modificari privind pensiile, ea a raspuns: "Lista problemelor generate de…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate organizeaza vineri, de Ziua Armatei, un miting de protest in Piata Victoriei, ca urmare a nemultumirilor legate de discriminarile din Legea salarizarii unitare si Legea pensiilor. "Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata Victoriei,…

- 'Situatia falimentara a oraselor din Romania trebuie sa fie subiect de maxima prioritate pentru Executivul care va guverna Romania, imediat dupa motiunea de cenzura de joi, 10 octombrie', se arata in comunicat. AOR propune mai multe masuri pentru 'iesirea din criza' a administratiilor locale…