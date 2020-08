Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, luni seara, ca cele 80 de miliarde de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru investiții, nu pentru plata pensiilor și a salariilor.Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Florin Cițu a precizat ca astfel se oprește jaful din banul public. ”Acești bani…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul intalnirii cu echipa guvernamentala condusa de Ludovic Orban, ca planul pentru cele 46,4 miliarde de euro destinate proiectelor europene pe urmatorii 7 ani este aproape finalizat. Președintele a spus ca pentru cele 34 de miliarde de euro destinate relansarii…

- Cele 79,9 miliarde de euro pentru proiecte europene de care va beneficia Romania vor reprezenta un impuls puternic pentru economia afectata de pandemie, iar acest scenariu poate deveni realitate doar daca fondurile vor fi utilizate intr-o maniera eficienta si in domenii care pot asigura o dezvoltare…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj in cadrul evenimentului "Ziua intreprinzatorilor din Romania" in care afirma ca tara noastra va beneficia de fonduri europene considerabile si subliniaza ca este nevoie de pregatirea cu "maxima seriozitate a celor mai adecvate proiecte".…

- Negocierile la nivel european au prefigurat finanțari consistente pentru a sprijini relansarea economiei iar Romania va beneficia de fonduri considerabile, in mare parte nerambursabile, se arata in mesajul transmis de Președintele Klaus Iohannis, la deschiderea ediției pe 2020 a „Zilei intreprinzatorilor…

- Lucian Bode: Romania are nevoie de investitii de aproximativ 80 mld. euro in transporturi, in urmatorii 10 ani Romania are nevoie de investitii in domeniul transporturilor de aproape 80 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani, iar banii vor fi luati din fonduri europene si de la bugetul de stat, a anuntat…

- Președintele Romaniei a susținut miercuri dupa-amiaza o declarație de presa. In cadrul acesteia, Klaus Iohannis a transmis ca Romania va beneficia de mai multe fonduri europene decat a avut in plan inainte. In același timp, președintele a spus ca banii vor fi investiți in diverse domenii, printre care…