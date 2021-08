Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, candidat pentru inca un mandat la sefia formatiunii politice, afirma ca PNL a intrat pe "un trend descendent" in sondajele de opinie dupa ce Florin Citu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL. „Ce este interesant este ca, pana la momentul intrarii in competitie…

- „In ceea ce ma priveste, am anuntat ca, odata cu depunerea candidaturii si cu inceperea campaniei oficiale pentru prezentarea programului meu politic in fata filialelor, ca imi doresc ca odata cu debutul acestei campanii sa inceapa si recredibilizarea Partidului National Liberal, iar toate mesajele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, avertizeaza ca, daca Guvernul Cițu nu are rezultate pozitive sau nu are o imagine buna, cel care va avea de suferit va fi intregul PNL. „Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca din cauza modului in care s-a derulat campania interna, in special din partea sustinatorilor lui Florin Citu, partidul a intrat pe un trend descendent si in prezent a coborat sub 20% in sondajele de opinie. ‘Eu sunt presedintele PNL. Cum sa nu…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- Primarul Clujului, Emil Boc, susținator declarat al premierului Florin Cîtu în competiția pentru șefia PNL, îi avertizeaza pe liberali ca "razboaiele interne din partid trebuie sa se încheie": "Trebuie sa punem capat razboaielor interne sau aceste razboaie interne…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), a vorbit despre cei doi candidați care se lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cițu. Cu toate ca nu a luat inca o decizie in mod oficial, Bolojan a avut mai multe cuvinte de lauda pentru Ludovic Orban. Citește și: Florin…