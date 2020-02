Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca este "aparatorul cotei unice", adaugand ca PNL nu va renunta niciodata la aceasta.Citește și: 'Averea' unui oltean - 90 de ghivece cu canabis. Ce au mai descoperit procurorii DIICOT "Sunt aparatorul cotei unice, pentru mine cota unica este o piatra…

- Cota unica este cea mai stabila masura din arealul fiscal si care a rezistat extrem de bine, mai ales ca in mediul fiscal din Romania vorbim foarte mult de o instabilitate sau o incertitudine, a spus, miercuri, Daniel Anghel, partener si liderul serviciilor fiscale si juridice PwC Romania.…

- Noul director general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR) este Ervin Molnar, a anuntat institutia, intr-un comunicat transmis, miercuri AGERPRES. Numirea lui Molnar a avut loc marti, 21 ianuarie, prin ordin al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Anterior,…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut luni ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa aiba in vedere schimbarea din functie a sefului ITM cu ocazia procesului de reorganizare a ministerului. "Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo", a spus Ludovic Orban, in sedinta de Guvern. "E…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. "Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu intentioneaza sa schimbe legislatia in cazul facilitatilor pentru IT-isti, insa a subliniat ca nu crede in regimuri fiscale discriminatorii. "Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia,…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri organizarea unui congres ordinar al partidului in data de 29 februarie anul viitor, au precizat surse social-democrate prezente la reuniune. Sedinta CEx a PSD este in desfasurare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu,…

- Madalina Ileana Simion a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, in cadrul Cancelariei premierului, printr-o decizie a sefului Executivului publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul l-a numit Eduard-Andi Manciu…