- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, vineri, ca in prezent nu se platesc pensii speciale pentru primari, mentionand ca el, in mandatul de premier, si Guvernul Citu au prorogat intrarea in vigoare a prevederilor in acest sens a Codului administrativ. "La ora actuala…

- ”In acest moment nu se platesc pensii speciale pentru primari. Eu, in calitate de prim-ministru, am prorogat, iar Florin Cițu a menținut masura. (...) In legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu, exista o comisie la nivel de coaliție, care pregatește reforma pensiilor (...) Prefer sa nu…

- Ludovic Orban: Alocațiile copiilor nu vor crește in acest an. Nu sunt sanse ca alocatiile copiilor sa creasca, de la 1 iulie, pentru ca nu exista fonduri la buget, a explicat, luni, la Pitesti, presedintele PNL, Ludovic Orban. Se lucreaza, in schimb, in coalitia de guvernare, la reforma privind acordarea…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, la finalul ședinței Biroului Executiv, ca Planul Național de Redresare și Reziliența este in negociere și ca anumite proiecte trebuie pregatite mai bine. Dupa discuțiile din ședința liberalilor in care minstrul Ghinea a fost criticat ca a mers la negocierile…