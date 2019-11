Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Dobrogei si al sarbatoririi a 141 de ani de la unirea acesteia cu Romania.



"Unirea Dobrogei cu Romania a reprezentat un act de indreptare morala si istorica, datorat curajului si sacrificiului romanilor in Razboiul de Independenta. Procesul de transformare, modernizare si de unificare a Dobrogei cu celelalte provincii istorice a contribuit, in mod definitoriu, la cladirea natiunii romane, fundamentata pe coeziunea cetatenilor si solidaritatea in jurul valorilor si proiectelor comune, dar si pe acceptare si toleranta.…