- Mai sarac chiar decat Iliescu. Dar și mai cinstit? Premierul Ludovic Orban a oferit explicații halucinante despre cum a reușit sa traiasca, așa cum spune in declarația de avere, cu doar 3.100 de lei lunar, alaturi de soția sa, care este casnica și nu are niciun venit. ”Da. Asta e problema dumneavoastra.…

- Premierul Ludovic Orban și-a depus declarația de avere și candideaza cu succes la titlul de cel mai sarac șef al Guvernului din 1990 incoace. Potrivit documentului, președintele PNL nu are terenuri, nu are case, apartamente, ci doar o casa de vacanța. Nici mașina pe care o are nu e chiar noua:…

- Prim-ministru Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere, pe site-ul Guvernului, la o luna de la preluarea mandatului. Potrivit documentului, el a avut in anul 2018 un venit mediu lunar de 3.083 de lei. Potrivit declarației de avere, publicata ieri pe site-ul Guvernului, premierul locuiește in…

- "Va urma un audit extern al structurilor care se afla in subordinea Guvernului si, intr-o perioada de timp de doua luni, maxim trei luni, vom veni cu etapa a doua a restructurarii Guvernului, care vizeaza agentii, autoritati, oficii, tot felul de structuri care sunt in subordinea unor ministere,…

- Premierul desemnat al Romaniei, Ludovic Orban, ii roaga pe minerii care protesteaza de 5 zile sa nu iși puna viața in pericol. Acesta le promite minerilor de la minele Paroșeni și Uricani ca odata investit in funcție, Guvernul, va rezolva problema stringenta cu care aceștia se confrunta. “Și…

- Senatorul Daniel Zamfir, fost presedinte ALDE Brasov, ii cere premierului desemnat Ludovic Orban sa-si faca publice declaratiile de avere si de interese. Demersul lui Zamfir vine dupa ce s-a aflat ca liderul PNL este angajat la firma de avocatura a lui Doru Traila, avocatul Alinei Bica."SITUATIE…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a spus ca PNL va susține, in Parlament, proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi și introducerea pe ordinea de zi a inițiativei "Fara penali", proiecte cerute de USR pentru a susține Guvernul PNL.Citeste și: BOMBA Un fost reporter PRO TV a fost…