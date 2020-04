Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, marți seara, la Realitatea PLUS, ca nu cred ca PSD, ALDE și Pro Romania, cele 3 partide care au precizat ca vor vota impotriva prelungirii starii de urgența vor face așa cum au avertizat. Orban a spus ca daca starea de urgența pentru inca o luna de zile nu va fi prelungita,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca suspendarea, pe perioada starii de urgenta, a exportului de cereale si a altor produse agricole nu se aplica si spre tarile din Uniunea Europeana. "Tocmai pentru a nu intra in criza alimentara am luat aceasta decizie. Am evaluat, pe baza informatiilor pe care le-am…

- Premierul Ludovic Orban a cerut miniștrilor sa dea, cat mai urgent posibil, lista cu masuri ce ar urma sa fie intraduse de președintele Klaus Iohannis in decretul privind prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile."Solicit miniștrilor sa transmita propunerile pentru decretul privind…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Romania TV, ca potrivit estimarilor epidemiologilor, se estimeaza ca varful epidemiei COVID-19 se va atinge intre 20 aprilie si 1 mai. "Estimarile sunt ca varful epidemiei va fi in perioada de dupa Paste, in jur de 1 mai, 20 aprilie si 1 mai. Sunt factori…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca specialistii sustin ca un varf al epidemiei de coronavirus, in Romania, ar putea avea loc in perioada 20 aprilie - 1 mai, dar ca autoritatile sunt pregatite sa ia masurile necesare, potrivit news.ro.”Sunt pareri impartite, dar cele mai multe pareri converg…

- Parlamentul a aprobat, joi, in unanimitate solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta. Votul a avut loc online din cauza pandemiei de coronavirus, iar parlamentarii au avut la dispozitie sapte minute pentru a vota. Parlamentul a dezbatut si a aprobat joi,…

- De asemenea, Guvernul japonez vrea sa aloce 1,6 trilioane de yeni pentru a sustine domeniul financiar, noteaza Reuters. Guvernul japonez a aprobat astazi un proiect de masuri pentru "stare de urgenta" care le permite autoritatilor sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le…