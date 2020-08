Stiri pe aceeasi tema

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia - CEO, unul dintre cei mai mari producatori nationali de electricitate, va fi transmis Comisiei Europene de catre reprezentantii companiei si ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Consiliul Concurentei, anunta Directoratul…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia ar putea fi trimis Comisiei Europene pâna la sfârșitul lunii august, termenul limita, a spus Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, într-un interviu acordat HotNews.ro. Deja a fost trimis un draft.…

- Guvernul anunța investiții masive la Centrala de la Cernavoda! Cel care a facut anunțul a fost premieul Ludovic Orban, care a spus ca are in plan investitii in valoare 8-9 miliarde de euro la centrala nucleara, atat pentru retehnologizarea reactorului 1, cat și pentru construirea reactoarelor 3 si 4.…

- Premierul Ludovic Orban spune ca Guvernul are in plan investitii in valoare 8-9 miliarde de euro la centrala nucleara de la Cernavoda, atat pentru retehnologizarea reactorului 1, cat și pentru construirea reactoarelor 3 si 4.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul a primit din partea Comisiei Europene acordul pentru achizitia unor trenuri tehnologice destinate pentru CFR Infrastructura, in vederea modernizarii caii ferate. „Am primit aprobarea si pentru achizitionarea trenurilor tehnologice”, a declarat Orban,…

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat ca de la 1 ianuarie 2026 termocentralele din Dolj nu vor mai folosi carbune pentru a produce energie electrica. Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca acest lucru a fost stabilit in Planul de restructurare…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul va aproba actul normativ prin care schema de garantare a creditelor pentru companiile mari pregatita de Executiv sa devina operationala dupa ce Comisia Europeana isi va da acordul in acest sens, cel mai probabil peste "o saptamana, doua". "Noi,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Romania trebuie sa renunțe la energia electrica obținuta prin arderea carbunelui și sa treaca la noile tipuri de energie, respectiv cea pe gaz și cea nucleara. "Reactoarele 3 și 4 sunt fundamentale, trecerea pe gaz a Complexului Energetic Oltenia, trebuie…