CEO face investiții la reprezentanța din București Reprezentanța Complexului Energetic Oltenia din București va fi monitorizata video. Se are in vedere achiziția unor echipamente de supraveghere și monitorizare complexa pentru sediul reprezentanței CEO din București. Va fi incheiat in acest sens un contract cu o companie care sa asigure: furnizarea, instalarea, punerea in functiune si mentenanta unui sistem de supraveghere video cu componente de detectie efractie pentru interior-exterior, asigurarea serviciilor de monitorizare si interventie rapida la reprezentanta Bucuresti. Bugetul alocat este de 23.630 de lei, iar echipamentele trebuie sa fie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

gds.ro

