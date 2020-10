Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a admis ca școlile din București ar putea fi inchise daca va crește numarul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2. De asemenea, prim-ministrul a spus ca anumite zone ale Capitalei ar putea intra in carantina daca situația se va agrava. „Este reglementat in hotararea de…

- „Unii s-au interesat de rezultatul testului, atii mi-au comunicat ca inca nu le-a venit decizia DSP care este necesara ca persoana de contact pentru obtinerea concediului medical, altii mi-au comunicat diferite situatii. A fost o experienta interesanta si ma bucur ca am putut sa vad activitatea de…

- Grupul de Comunicare Strategica a recunoscut, marți seara, ca pentru calculul ratei de incidența a cazurilor COVID-19, pe baza careia se iau deciziile de introducere a restricțiilor, inclusiv inchiderea restaurantelor, folosește informațiile de la Institutul Național de Statistica (INS) privind populația.…

- Primaria Sectorului 4 solicita intervenția in regim de urgența a Inspectoratului Școlar al Municipiului București și a Direcției de Sanatate Publica București, pentru punerea in siguranța a elevilor și a personalului Colegiului Național Gheorghe Șincai. Acest apel public este lansat avand in vedere…

- COMUNICAT - privind masuri adoptate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pentru gestionarea cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 in randul elevilor, profesorilor si personalului nedidactic al scolilor SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 INTRA IN SCENARIUL ROSU DE FUNCTIONARE Primaria Sectorului 4…

- Bucurestenii care fac testul COVID-19, anuntati prin SMS Bucurestenii care îsi fac testul pentru COVID-19 sunt anuntati prim SMS de Directia de Sanatate Publica daca sunt bolnavi. Mesajele sunt trimise din platforma Serviciului de Telecomunicatii Speciale doar acelora care au rezultate…

- Premierul Ludovic Orban a reacționat sambata, 1 august, dupa experimentul desfașurat in direct de postul Digi24. Cu secretarul de stat Raed Arafad in platou, producatorii emisiunii au sunat la telefoanele Direcției de Sanatate Publica București, iar primul raspuns a venit dupa o jumatate de ora. Angajații…