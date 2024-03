DAS Deva: Au fost aprobate criteriile de repartizare a locuințelor ANL Consiliul Local Deva a aprobat, joi, 28 martie 2024, forma finala a noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe și in reparatizarea locuințelor ANL aflate in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva. Principala noutate face referire la situațiile in care titularul cererii de locuința iși desfașoara activitatea la domiciliu sau in regim de telemunca. In astfel de cazuri, acesta trebuie sa faca dovada adresei la care iși desfașoara activitatea, cu respectarea prevederilor legislației care reglementeaza munca la domiciliu. Cererea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

