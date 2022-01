Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Orașul M” a ajuns la cea de-a treia stație transformata dupa Timpuri Noi și Izvor. Timp de o saptamana o mana de artiști talentați și cu planuri marețe au coborat in subteran pentru a „desena” pereții din stația Piața Romana. Totul a inceput dupa ce trenurile de metrou s-au retras la depou.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, in aceasta dimineața, ca greva initiata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este una ilegala, cu substrat politic. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Generale, edilul a afirmat ca greva este o actiune…

- O tentativa de sinucidere a avut loc in aceasta dimineața la stația de metrou Izvor. Mecanicul de tren a reușit insa sa evite tragedia. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare, potrivit unui comunicat al Metrorex. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri. Conform procedurilor…

- Metrorex a anunțat ca joi, la ora 7:52, la stația de metrou Izvor, a avut loc o tentativa de suicid care a fost evitata de mecanicul de tren. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri.Circulația a fost reluata la ora 08:06, precizeaza…

- Metrorex informeaza ca joi, la ora 07:52, la stația de metrou Izvor, a avut loc o tentativa de suicid care a fost evitata de mecanicul de tren. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri, informeaza Mediafax.Conform…

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant din apropiere.…

- Ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, Poliția deruleaza acțiuni de verificare și control pentru depistarea celor ce transporta și vand materiale pirotehnice interzise. Și, cum buna parte din aceste materiale vandute pe piața din Romania provin din importuri, acțiunile se concentreaza…

- La mai puțin de o luna de la inceputul livrarilor, Dacia Spring a ajuns deja la primii 1.000 de clienți din Romania. Aproape o treime din vehiculele livrate au ajuns in posesia unor clienți din București si din județul Ilfov. Volume semnificative au fost inregistrate si in județele Timiș, Iași, Cluj…