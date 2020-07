Stiri pe aceeasi tema

- Avem 780 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 19 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. 154 de persoane se afla in carantina. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.284 de…

- Satul Gornet din Prahova a intrat in carantina din cauza numarului mare de persoane infectate cu coronavirus. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a hotarat miercuri instituirea carantinei zonale in satul Gornet, comuna Gornet, Prahova. In ultimele doua saptamani, in sat au fost…

- Satele Brahasesti si Toflea din comuna Brahasesti, adica 9.000 de locuitori, au intrat in carantina, pentru urmatoarele 14 zile din pricina numarului mare de persoane confirmate a avea noul coronavirus. Nu mai putin de 42 de localnici sunt internati in spitale. Initial, boala a ajuns in sat de la localnicii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit duminica, a decis instituirea masurii de carantina in satele Toflea si Brahasesti, comuna Brahasesti, pe o perioada de 14 zile, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, masura a fost luata dupa ce in urma…

- Doua sate din Galați au intrat in carantina duminica, din cauza COVID-19. Un localnic a murit, alți 42 sunt infectați cu coronavirus, iar peste 280 de oameni sunt izolați la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu persoanele contaminate.Focarele de coronavirus au fost descoperite in satele galatene…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, au fost raportate alte 25 de decese, fiind vorba despre 12 femei si 13 barbati, cu varste intre 32 si 84 de ani. Zece dintre aceste decese sunt ale unor persoane din Suceava. Deces 899 Femeie, 84 de ani,…

- In județul Satu Mare, astazi, 1 mai, se afla in carantina 218 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 204 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 24 de vindecari și 6 decese cauzate de coronavirus. La data de 30 aprilie a.c., 165 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști…

- Au sosit primele rezultate pentru cadrele medicale testate de coronavirus la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Potrivit reprezentanților unitații medicale cele 53 de rezultate primite pana acum sunt negative. Trebuie sa mai soseasca și alte rezultate. Trei dintre testele de ieri au ieșit negative…