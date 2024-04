Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs pe Brațul Chilia. Autoritațile au trimis in zona ambarcațiuni și elicoptere. Sunt mai multe victime. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de ISU Tulcea, ambarcațiunea s-ar fi rasturnat, dar nu exista persoane disparute in apa. Conducatorul șalupei și asistenta, raniți…

- Cu puțin timp in urma, dispeceratul pentru Situații de Urgența Delta din județul Tulcea a primit un apel la numarul unic de urgența, semnaland un accident naval in zona fermei Tatanir, de pe Brațul Chilia.

- In urma cu putin timp in dispeceratul pentru Situatii de Urgenta Delta judetului Tulcea a venit un apel la numarul unic de urgenta care semnala, in zona fermei Tatanir, pe Bratul Chilia, o ambarcatiune navala ambulanta privata , a fost implicata intr un accident naval in urma caruia au rezultat patru…

- In cursul acestei dimineti, in jurul orelor 09:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "DELTA" al judetului Tulcea a fost alertat de catre un echipaj al Politiei de Frontiera ca in dreptul km fluvial 113, in apropiere de localitate Patlageanca a fost identificat un obiect metalic…

- Elicopterul SMURD intervine, duminica, pentru salvarea a trei persoane, doi adulti si un copil, surprinse de un incendiu de vegetatie in Delta Dunarii, in zona Sfistofca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea. "Apelul la 112 a fost efectuat in urma cu scurt…

- Doua persoane au fost ranite in urma unei explozii produse, luni dimineata, la o locuinta din comuna Lunca Banului. La fata locului au fost trimise doua autospeciale si o ambulanta SMURD din cadrul Sectiei Husi apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, dar si o ambulanta din…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Ana Maria Stoica, a informat ca o autospeciala SMURD care se deplasa la interventie cu semnalele de avertizare acustice si luminoase in functiune a fost lovita de un autoturism la intersectia bulevardului Tomis cu strada…