Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Andrei Baciu conduce in acest moment, de facto, ministerul Sanatații, dupa ce ministrul interimar Florin Cițu i-a delegat atribuțiile.Baciu a și condus de altfel ședința cu șefii DSP și le-a transmis acestora ca trebuie sa mai faca un efort, timp de 2-3 saptamani, cat mai ține perioada…

- Reprezentantul Romaniei la OMS face acuzații grave dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, dand asigurari cu privire incercarea fostului ministru de a politiza INSP dupa ce a modificat condițiile unui concurs pentru ocuparea unui post in cadrul instituției. Alexandru Rafila a explicat, de asemenea, de ce…

- Pentru depașirea crizei de la ATI este nevoie de o evaluare cat mai corecta a fiecarui spital in parte și a fiecarei localitați in parte, in funcție de necesarul de paturi, pentru a fi adaptate aceste paturi pentru terapie intensiva, a subliniat Nelu Tataru, luni seara, la TVR.

- Presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca 80% dintre managerii de spitale „nu au ce cauta” in aceste posturi. El a subliniat ca spitalele trebuie sa fie conduse de oameni „competenti”, fara intervenții politice. „Haideti sa recunoastem ca sistemul medical…

- In San Marino a inceput vaccinarea impotriva coronavirusului cu preparatul rusesc "Sputnik V". Informația a fost comunicata agenției TASS de Secretarul pentru sanatate și securitate sociala al Republicii, Roberto Chavatta. Primii vor fi vaccinați medicii locali, a spus el. Vaccinarea va avea loc in…

- Luni, la redeschiderea școlilor in format fizic, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a intrat in doua sali de clasa, in timpul orelor, la Școala Postliceala Fundeni și la Gradinița 138, cu toate ca este interzis accesul persoanelor straine in unitațile de invațamant din cauza pandemiei. Alaturi de edil…

- Presedintele ales al Statele Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie, in prezent responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, alegerea fiind una "istorica", relateaza AFP. "Ea…

- O inșelatorie online circula recurent de mai multe luni pe internet. Un produs prezentat ca tratament in problemele hipertensiunii arteriale se folosește de imaginea mai multor medici romani pentru a fi vandut. Libertatea a mers pe urmele acestor știri false și a descoperit ca site-urile pe care sunt…