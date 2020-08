Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au mai afirmat ca guvernul britanic si companiile de media sociala trebuie sa combata dezinformarea pentru a un vaccin sa fie aceptat pe scara larga. Un sondaj efectuat de Ipsos Mori si universitatea Kings College London a aratat ca 30- dintre persoanele din Marea Britanie au afirmat ca…

- Studenții din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, nu vor mai avea acces la imprumutul guvernamental de studii oferit de Marea Britanie, așa ca trebuie sa-și plateasca singuri studiile, incepand de anul viitor. Aceasta, in condițiile in care și taxele vor crește. Simon Parker, profesor britanic…

- Vaccinul experimental, care a fost licentiat catre compania farmaceutica britanica AstraZeneca, a provocat un raspuns imunitar in studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care sustin sperantele ca acesta va putea fi utilizat de la sfarsitul anului 2020. ”Tinta de sfarsit al anului…

- Restrictiile care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa, evitandu-se peste trei milioane de decese, conform unui studiu publicat de Reuters.Cercetatorii de la Imperial College din Londra au spus ca restrictiile severe impuse in luna martie…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Aproximativ 60% dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, au fost inregistrate in zone in care temperatura aerului era cuprinsa intre 5 si 15 grade Celsius, a constatat o echipa de cercetatori din China intr-un studiu citat marti de agentia…

- Mai multe regiuni din Antarctica au devenit verzi. Au in continuare zapada pe ele, insa aceasta nu mai e alba, ci a capatat o nuanta de verde in urma fenomenului de inflorire a algelor marine, informeaza Reuters. ”Zapada verde” caștiga tot mai mult teren, arata specialiștii. Temperaturile in crestere…

- O echipa de cercetatori britanici și americani a dezvoltat un diagnostic bazat pe inteligența artificala, relateaza 360medical.ro, care poate prezice cu o rata inalta de acuratețe daca o persoana are Covid-19 pe baza simptomelor manifestate. Metoda a fost dezvoltata de cercetatori de la King’s College…