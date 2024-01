„Optimizări” pe transportul în comun din Timișoara. Se elimină curse Viceprimarul Ruben Lațcau a vorbit luni, 22 ianuarie, de „optimizarile” care se vor aplica in transportul in comun din Timișoara și zona metropolitana. Pe langa noua organigrama, din cauza faptului ca șoferii nu vor mai putea face ore suplimentare vor fi și scoase cateva curse de seara, de pe linii atat metropolitane, cat și urbane, incepand chiar de astazi. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

