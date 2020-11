Stiri pe aceeasi tema

- Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete, arata datele primului mare studiu de piata legat de consumul de jocuri video din Romania, lansat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA), in cadrul conferintei de specialitate Dev.Play…

- 3130 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, dupa ce s-a depașit pragul de 30.191 de teste prelucrate la nivel național, cel mai mare numar de teste efectuate intr-o zi. Rata de pozitivare este tot de peste 10%, la fel ca in ultimele zile. Conform informarii transmise…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…