Operatorii din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aplice o procedură pentru combaterea spălării banilor Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie sa aplice o procedura pentru combaterea spalarii banilor și finanțarea terorismului, conform Ordinului ONJN 370/2021. Consultantul fiscal Adrian Bența spune ca instrucțiunile sunt vaste, așa ca a facut o succinta trecere în revista a ceea ce trebuie sa își însușeasca acești operatori economici.

Ce trebuie sa faca acești operatori economici*potrivit lui Adrian Bența



1. Sa își realizeze propriile evaluari de risc și sa stabileasca politici și norme interne pentru combaterea spalarii banilor.

Sursa articol: hotnews.ro

