Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva banilor murdari, Autoritatea pentru combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului (AMLA). Noua orașe și-au depus candidaturile pentru a gazdui AMLA și și-au susținut cauza in cadrul audierilor publice comune. La vot, Frankfurt a primit majoritatea voturilor valabil exprimate inca…