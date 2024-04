Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca si bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale, el precizand ca Guvernul a luat o decizie rapida, pentru ca se tot intarzia a se interveni in Parlament pe acest act normativ. Premierul a mai spus ca nu e…

- Amendamentul privind eliminarea contribuției CASS de 10% pentru concediile medicale de maternitate și pentru ingrijirea copilului bolnav a fost aprobat de Senat. Plenul Senatului a eliminat taxarea concediilor medicale, pentru care, prin OUG 115/2023, privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul…

- Pe 5 februarie, senatoarea Nicoleta Pauliuc a anunțat ca grupul parlamentarilor PNL a depus un amendament in vederea eliminarii impozitarii cu 10% a concediilor medicale. Anunțul a fost facut in cadrul dezbaterii “Cancerele in randul femeilor - direcții de acțiune pentru imbunatațirea prevenției, a…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, cu amendamente, OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, fiind eliminata taxarea cu 10% a concediilor medicale. Initial, Guvernul prevazuse prin OUG 115/2023, care a primit luni raport de admitere cu amendamente din partea comisiilor raportoare si vot din…

"Taxa pe boala" a fost eliminata: Senatul a votat eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale Senatul a votat, luni 12 februarie, pentru eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale, dupa ce,…

- Guvernul va lua cat mai curand o decizie privind eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, posibil saptamana viitoare, doua dintre categoriile de beneficiari urmand a fi pacientii oncologici si femeile insarcinate, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. El a raspuns…

- Alianța Pacienților Cronici din Romania a transmis, miercuri, ca politicienii trebuie sa inceteze „sa se joace cu sanatatea romanilor” și ca „taxarea cu 10% a concediilor medicale pune o presiune nejustificata pe bolnavii cronici”.