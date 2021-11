Operațiunea Orion: Forțele navale din 40 de țări au capturat 145 de tone de cocaină și 66 de tone de marijuana Forțele militare și de poliție din peste 40 de țari din Europa și America au confiscat 145,3 tone de cocaina și 66 tone de marijuana in cadrul fazei a 8-a a Operațiunii Orion, au anunțat, luni, forțele navale din Columbia. Orion a pornit in 2018 și este o operațiune navala multinaționala impotriva traficului de droguri. […] The post Operațiunea Orion: Forțele navale din 40 de țari au capturat 145 de tone de cocaina și 66 de tone de marijuana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Forțele militare și de poliție din peste 40 de țari din Europa și America au confiscat 145,3 tone de cocaina in cadrul fazei a 8-a a Operațiunii Orion, au anunțat luni forțele navale din Columbia.

