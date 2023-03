Stiri pe aceeasi tema

- O autocisterna care transporta lichid polimeric s-a rasturnat, sambata seara, pe drumul national 73A, in judetul Brasov, in apropiere de Rasnov. Soferul a murit. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, inclusiv cel specializat in interventii speciale pentru situatii care implica…

- Circulatia este oprita luni dimineata, pe DN 13C, in judetul Harghita, dupa ce un parau a iesit din matca, iar intre Toplita si Borsec si in zona Lacul Rosu s-a format polei pe sosea. In zona de munte a judetelor Brasov, Prahova si Vrancea este ninsoare usoara, iar in judetul Gorj, in zona Ranca,…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00, in Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula in general intre 25 si 40 litri/mp.Judetele care se vor afla…

- Pichetarea de astazi a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de catre Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Federatia Sanitas din Romania, scoate in evidența unul dintre cele mai tunuri imbiliare din sistemul sanitar din Romania de dupa 1989. ”Maritarea” spitalelor CFR a pornit…

- Salvamontistii prahoveni anunta ca, in urma ninsorilor din ultima perioada, stratul de zapada la Varful Omu din Bucegi este de un metru, insa sunt zone in care zapada viscolita a format troiene de trei-patru metri. Turistii sunt sfatuiti sa nu intre pe traseele de abrupt, intrucat acestea nu sunt…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in zeci de localitați din zece județe din țara: Galați, Vrancea, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., au fost puse in aplicare 153 autorizații de percheziție domiciliara, la domiciliile unor persoane, sedii sociale și puncte de lucru ale societaților comerciale din București și județele Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud,…

- Fetele de la Activ Prahova Ploiești au obținut, inainte de Craciun, o victorie clara, la Fagaraș, in turul preliminar al Cupei Romaniei și, dupa accederea pe tabloul principal al acestei competiții, a avut și bafta la tragerea la sorți, beneficiind de noroc, pentru ca va merge direct in turul 2, ”sarind”…